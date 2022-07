The Weeknd kan niet wachten tot mensen gekte ervaren

Halloween Horror Nights heeft de spookhuizen, die The Weeknd: After Hours Nightmare gaan heten, in samenwerking met de artiest gemaakt. De zanger, die eigenlijk Abel Tesfaye heet, zegt tegen Entertainment Weekly dat hij altijd zijn eigen spookhuis heeft gewild, vooral een die wordt gemaakt door Halloween Horror Nights. „Halloween is altijd belangrijk geweest voor mijn muziek, dus dit is een droom die uitkomt.”

Ook zegt de artiest dat hij niet kan wachten ’tot mensen deze gekte gaan ervaren.’ Volgens Charles Grey, baas van het Universal Orlando Resort, bieden de spookhuizen een inkijkje in het hoofd van de zanger. „Dit is geen herhaling van het After Hours-album. Hiermee treden we toe tot de nachtmerries die de inspiratie vormden voor zijn nummers.”

Het spookhuis in het Universal Orlando Resort gaat open op 2 september, het spookhuis in Universal Studios in Hollywood op 8 september.