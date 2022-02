Setverpleegkundige Rust naar rechter om schietincident

Schaefer was degene die eerste hulp gaf aan cameravrouw Halyna Hutchins, die uiteindelijk stierf nadat ze geraakt was door een nog onbekend projectiel dat uit een wapen kwam dat acteur Alec Baldwin in handen had tijdens repetities. Hij wordt niet genoemd in de rechtszaak van de verpleegkundige, maar zij klaagt wel ook Sarah Zachry aan, die verantwoordelijk was voor de rekwisieten op de set. De verpleegkundige eist in de zaak een geldbedrag, de hoogte daarvan is niet bekend.

De politie van Santa Fe County in New Mexico werkt nog altijd aan een onderzoek over de precieze toedracht van het ongeluk. Er lopen inmiddels verschillende rechtszaken rond de schuldvraag.