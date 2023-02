Rachel Hazes: Coldeweijer mag gang gaan met gecremeerde kroket

„Als Yvonne Coldeweijer er nu zo gelukkig van wordt om deze woorden te gebruiken, dan mag ze wat mij betreft gewoon haar gang gaan”, aldus Hazes. „Mijn advocaat zal aan haar advocaat bevestigen dat er hiervoor geen beroep op dwangsommen wordt gedaan.”

In januari won Hazes een rechtszaak tegen Coldeweijer, die ging over een video waarin laatstgenoemde „onnodig grievende” uitlatingen deed over Hazes. Daarnaast werd de aanvullende eis gesteld dat Coldeweijer Hazes geen ’gecremeerde kroket’ meer mag noemen in haar berichtgeving. De rechter bepaalde dat Coldeweijer een rectificatie moest plaatsen en een dwangsom van 1000 euro moest betalen voor ieder uur dat de bewuste video nog online stond. Ook werd beslist dat de juicevlogger de term gecremeerde kroket niet meer mag gebruiken.

Hoger beroep

Coldeweijer gaf maandag aan in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Dat ging puur om het gebruik van de woorden „gecremeerde kroket.” „Puur en alleen de uitspraak dat ik die twee ontzettend gezellige woorden niet meer mag zeggen. Want jongens, laten we niet overdrijven.”

Hazes schrijft dinsdag dat de rechtszaak helemaal niet over die woorden ging. „Het ging mij erom dat er in de video werd gezegd dat ik degene ben geweest die een brief van mijn zoon gelekt heeft en dat ik had ingegrepen bij mijn zoon zijn behandeling in Spanje”, schrijft Hazes. „Het belangrijkste voor mij was dat de rechter begreep waar het werkelijk om ging en daarin heeft de rechter mij in het gelijk gesteld.”

Coldeweijer heeft inmiddels gereageerd op het bericht van Hazes. „De uitspraak van de rechter blijft staan en dus zou ik deze alsnog kunnen aanvechten uit principe. Maar omdat je je hebt teruggetrokken, voel ik me niet comfortabel om ons rechtssysteem hiermee alsnog lastig te moeten vallen. Volgens mij hebben de rechters het al druk genoeg. Ik ben blij dat je dat nu zelf ook inziet.”