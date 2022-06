Concert Guus Meeuwis live te zien op Videoland

„Geweldig dat mijn Groots met een zachte G-concert voor het eerst live bij Videoland te zien is”, laat Meeuwis in een reactie weten. „Kun je er om welke reden dan ook niet bij zijn in het Philips Stadion, dan kun je er op deze manier tóch bij zijn, waar dan ook in Nederland.”

Videoland breidt het aanbod uit. „We blijven pionieren bij Videoland, zo kijken we altijd naar nieuwe proposities en functionaliteiten. Naast onze originals en internationale content kun je onze zenders live-, terug- en vooruitkijken. Daar voegen we nu ook live concerten en evenementen aan toe”, stelt Ellen van den Berghe, Head of Content bij de streamingdienst.