Premium Het beste van De Telegraaf

Hiphop-fenomeen Antoon (21) blijft nuchter: ’Tijdens Edison-uitreiking at ik thuis lekker stamppot’

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Antoon op Pinkpop Ⓒ ANP/HH

Een oorverdovend gegil barst los en duizenden mobieltjes gaan de lucht in als hij opkomt: Antoon, de jonge hiphop-ster die december vorig jaar tweemaal de ZiggoDome uitverkocht. Het is het begin van de documentaire Antoon - Engel, die het verhaal vertelt van de bliksemcarrière van Valentijn - Tijn - Verkerk, zoals Antoon eigenlijk heet. Een doorbraak die, zo blijkt, gepaard ging met een persoonlijke tragedie. „Daar sta je dan als twintiger in de ZiggoDome en je moeder ligt in een kist.”