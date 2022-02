Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe ongezond is het om elke dag hetzelfde te eten zoals Victoria Beckham al 25 jaar doet?

Door Lai-Wah Chong Kopieer naar clipboard

Victoria Beckham Ⓒ Getty Images

David Beckham onthulde onlangs in een podcast over voeding dat zijn vrouw Victoria al 25 jaar elke dag hetzelfde eet en leeft op gegrilde vis en gestoomde groenten. Is zo’n eenzijdig dieet wel gezond? De experts geven hier antwoord op.