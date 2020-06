Liam Gallagher laat award veilen voor goed doel

Liam Gallagher Ⓒ Getty Images

Van de Engelse zanger Liam Gallagher gaat een MTV Europe Music Award onder de hamer die hij ontving in de gloriejaren van Oasis midden jaren ’90. Met de veiling wordt geld opgehaald voor de voedselvoorziening aan arme mensen in zijn geboortestad Manchester genaamd Eat Well MCR, meldt Music News.