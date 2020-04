Rock-’n-roll avonturen van Harry de Jong

„Mijn doel is altijd geweest de mens achter de muzikant te laten zien”, aldus Harry de Jong.

Hoe Joni Mitchell hem ooit op een telefonisch privéconcert trakteerde. Hoe hij door een beveiliger uit de tuin van Take That’s Jason Orange werd gestuurd. Hoe John Lee Hooker hem te woord stond na drie jonge vriendinnen te hebben achtergelaten in bed. Popjournalist Harry de Jong beleeft al 45 jaar geweldige avonturen, waarvan hij een groot deel beschrijft in zijn boek De duivel ligt altijd op de loer.