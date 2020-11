‘Wolfwalkers’: Ierse animatiepracht

Wolfwalkers vertelt het verhaal van Robyn Goodfellow, een meisje dat in het 17e-eeuwse Kilkenny belandt omdat haar vader van de Engelse landvoogd het bevel krijgt de wolvendreiging daar het hoofd te bieden. Het bos waar deze dieren zich schuilhouden, moet namelijk wijken voor zijn koloniale ambities. Zoals het Ierse volk er moet buigen voor de Britse overheersing.

Robyn wil dolgraag mee met haar vader mee op jacht. Maar als dat niet mag, sluipt ze stiekem achter hem aan, in gezelschap van haar trouwe uil Merlijn. Al snel ontdekt ze dat het gehuil uit het bos niet alleen afkomstig is van ordinaire wolven, maar ook van de jonge ’wolfwalker’ Mehb: een mensachtig wezen met magische natuurkrachten, dat wanneer het slaapt in een wolf verandert. Zij blijkt bij afwezigheid van haar moeder de leider van de roedel.

Robyn sluit vriendschap met Mehb, maar komt daardoor recht tegenover de wrede landvoogd te staan én tegenover diens loyale dienaar: haar eigen vader. Deze mythische en zelfs spirituele vertelling over mens versus natuur krijgt zo ook nog een sterke emotionele impuls.

Net als in zijn vorige films grijpt regisseur Tomm Moore in Wolfwalkers terug op visuele motieven die diepgeworteld zijn in de Keltische cultuur. Waarbij hij dit keer het sierlijke spel van organische kronkellijnen combineert met de hoekige stilering van Middeleeuwse houtsneden en de gedekte kleuren van een herfstbos. Het resultaat is ronduit betoverend, ook al omdat het verhaal eveneens hout snijdt.

✭✭✭✭✭ (5 uit 5)