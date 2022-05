LIVE Songfestival 2022: Oekraïne krijgt 400 punten van publiek

Onze verslaggever Richard van de Crommert is aanwezig en twittert live.

’Laura Pausini ziek’

Al een tijdje was presentatrice Laura Pausini niet in beeld. Tijdens de puntenuitreiking werd gezegd dat zij ziek was geworden en naar huis zou zijn gegaan. Ze zou volgens insiders tijdens de repetities al niet helemaal fit zijn geweest en bij de doorloop van tweeënhalf uur afwezig zijn geweest om rust te nemen. Toch verscheen ze halverwege de puntentelling ineens weer in de uitzending, zonder verdere toelichting.

Oroep tot vrede

Het IJslandse trio Systur heeft na hun optreden in de finale van het Eurovisie Songfestival een statement gemaakt door om vrede te vragen in Oekraïne. „Peace for Ukraine”, riepen de drie zussen nadat ze klaar waren. Het was niet het eerste statement over de oorlog in Oekraïne. Eerder liet de Duitse zanger Malik Harris een Oekraïense vlag op zijn gitaar zien waar het woord ’vrede’ doorheen stond. Oekraïne zelf vroeg het publiek en de kijker om het land te steunen. „Ik vraag jullie allemaal: help Oekraïne alsjeblieft, help Marioepol, help Azovstal!” riep frontman Oleh Psiuk nadat hij met het liedje Stefania had opgetreden.

BBC geeft S10 ’ten out of ten’

Wat het het Britse Songfestival-team van de BBC betreft, krijgt onze Nederlandse inzending S10 een 10. Dat tweeten ze zaterdagavond kort na het optreden van de zangeres, die in het Nederlands haar lied De Diepte zong. Veel volgers van het account zijn het daarmee eens en spreken hun waardering uit voor de ’prachtige performance’ en de ’simpele perfectie’. Eerder zei hun commentator Graham Norton al over het nummer: „Prachtig nummer. Het is bijna alsof ik Nederlands spreek. Het is heel stil, heel oprecht en prachtig vertolkt door deze jonge vrouw.” Ook na afloop was Norton enthousiast. „Goed gedaan, S10. Het publiek vond het ook erg goed.”

’Oekraïne gaat winnen’

Oekraïne gaat volgens de bookmakers het Eurovisie Songfestival winnen. Vlak voor de finale in Turijn begon had Kalush Orchestra een historisch hoge winkans van liefst 59 procent. De wedkantoren gaan ervan uit dat Oekraïne vanwege de oorlog veel sympathiestemmen zal krijgen uit Europa en Australië en de rest daardoor geen enkele rol zal spelen. Zweden staat op een winkans van 11 procent, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 10 procent. S10 staat met De Diepte op een tiende plaats. Niet eerder kwam het voor dat de wedkantoren zo zeker van hun zaak waren.

Award

Zweden heeft een van de drie Marcel Bezençon Awards, die traditiegetrouw vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival worden uitgereikt, gewonnen. Zangeres Cornelia Jakobs en haar schrijvers David Zandén en Isa Molin kregen de Composer Award voor best gecomponeerde songfestivalliedje van dit jaar. De andere twee awards, de prijs voor beste artistieke performance en de persprijs, gingen naar respectievelijk Servië en het Verenigd Koninkrijk

Tweet S10

S10 heeft precies een jaar nadat ze via Twitter kenbaar had gemaakt dat ze naar het Eurovisie Songfestival wilde, een variatie op de bewuste tweet geplaatst. „Schatjes, hoe gaan we ervoor zorgen dat ik vanavond #Eurovision win??? xx”, schreef de zangeres een klein uur voor de finale in Turijn begon. De basis voor S10’s songfestivaldeelname werd vorig jaar op 21 mei, de dag van de finale in Rotterdam, gelegd. „Schatjes, hoe gaan we ervoor zorgen dat ik volgend jaar mee mag doen aan Eurovision???” vroeg de 21-jarige zangeres zich destijds af op Twitter.