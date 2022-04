Shawn Mendes heeft het zwaar met relatiebreuk Camila Cabello

Het nummer gaat voor een groot deel over volhouden na een relatiebreuk. Wanneer Mendes de vraagt krijgt of hij het zelf nog volhoudt, antwoordt hij daar ontkennend op. „Nee, dat lukt me even niet.”

Het nummer werkt voor Mendes „therapeutisch” en gaat over „het verwerken van een relatiebreuk, hoe zoiets gaat en over alle herinneringen en emoties die vrijkomen.” Nadat hij en Camila uit elkaar gingen, kwam Mendes erachter dat hij zich erg beschermd voelde in zijn relatie. „Ik moet mezelf ook zo kunnen beschermen zoals zij dat deed”, zegt Shawn. „Die zwakke en kwetsbare plekken zie je pas als ze open liggen.”