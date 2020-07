Anne: sociale media maken leven jongere royals moeilijk

Anne meent dat de druk die jongere leden van het Britse koningshuis ervaren door sociale media alleen maar wordt vergroot. „Die druk is altijd groter, want daar zijn de media in geïnteresseerd en dat is soms lastig om mee om te gaan”, meent ze.

De Princess Royal, die op 15 augustus jarig is, ziet veel verschillen met het ’echte’ leven. „In mijn tijd had je nog geen sociale media. Het heeft het leven waarschijnlijk moeilijker gemaakt. Met online technologie is in contact blijven één ding, maar het is niet hetzelfde. De mogelijkheid om mensen te ontmoeten maakt het verschil. Ik weet wat Twitter is, maar ik zou er niet bij in de buurt komen, zelfs al wordt ik betaald. Maar dat is een iets andere kwestie.”

Voor de docu werd de dochter van koningin Elizabeth ruim een jaar lang gevolgd en geïnterviewd. Ook haar man Sir Tim Laurence en haar kinderen Peter Phillips en Zara Tindall zijn te zien.