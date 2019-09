Taylor Swift op Europese festivals, Pinkpop blijft uit

Op 20 juni is Taylor een van de headliners op dagfestival Werchter Boutique. In 2011 trad Taylor voor het laatst op in België. De 29-jarige zangeres, die vorige maand haar nieuwe album Lover uitbracht, is de eerste artiest die voor het festival is aangekondigd. Kaartjes zijn vanaf volgende week woensdag te koop.

Taylor treedt ook op op festivals in Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Polen, Frankrijk en Portugal. Festivalgangers die hopen dat Taylor ook doorreist naar Pinkpop, dat volgend jaar plaatsvindt van 19 tot en met 21 juni, hebben pech. Festivalbaas Jan Smeets ontkent dat de populaire zangeres ook in Landgraaf te zien is. „Nee, nee, ze komt niet naar Pinkpop. Toevallig niet”, laat Jan desgevraagd weten aan BuzzE.

Het is voor Nederlandse fans wel te hopen dat de zangeres met haar wereldtournee ook Nederland aandoet, aangezien ze al jaren niet is langsgekomen. In 2015 gaf Taylor haar laatste show in de Ziggo Dome in Amsterdam.

Taylor zegt op Twitter dat haar album Lover is gemaakt voor festivals, zonsondergangen én zomer. „Ik wil op plaatsen optreden waar ik nog niet ben geweest en festivals aandoen. En waar geen festivals zijn, hebben we er zelf een opgezet”, schrijft ze. Taylor introduceert daarmee het Lover Fest West en East in respectievelijk Los Angeles en Foxborough.