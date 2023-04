Meghan bevestigt: Charles zocht contact na Oprah-rel

Volgens de Britse krant The Telegraph was Charles, destijds nog kroonprins, bedroefd door de kloof die was ontstaan tussen Harry, Meghan en de rest van de koninklijke familie. Het interview met Oprah gooide nog eens olie op het vuur.

In gesprek met het Amerikaanse talkshowicoon deed Meghan een boekje open over het reilen en zeilen binnen de koninklijke familie. Zo onthulde ze onder meer dat een van de Windsors tijdens haar zwangerschap bezorgd had gespeculeerd over de huidskleur van de baby. Dit zorgde destijds voor heel wat ophef en gegis naar de identiteit van de royal.

Brief

De krant bericht dat Charles per brief contact zocht met Meghan en dat zij zou hebben teruggeschreven dat het nooit haar bedoeling was iemand te beschuldigen van racisme. De woordvoerder van Markle gaat niet in op de inhoud van de correspondentie: „"De hertogin van Sussex leeft in het heden en denkt niet aan correspondentie van twee jaar geleden over gesprekken van vier jaar geleden. Elke andere suggestie is vals en ronduit belachelijk.”

Wel benadrukt Markles woordvoerder in tijdschrift People dat haar afwezigheid tijdens de kroning van Charles op 6 mei niets te maken heeft met het beladen vraaggesprek met Oprah. Ze blijft thuis om de vierde verjaardag van zoontje Archie te vieren.