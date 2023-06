Foo Fighters geven verrassingsoptreden op Glastonbury

Zonder aankondiging begon het optreden met de song All my life, tot grote vreugde van de fans. „All right motherfuckers, let’s dance”, riep Grohl toen het nummer afgelopen was. „We hebben maar een uurtje, dus we gaan proberen zoveel mogelijk songs te spelen!”

De band ging helemaal los volgens de website NME. Grohl speelde een stukje van het nummer Enter sandman van Metallica om daarna de welbekende riff van Paranoid, de beroemdste track van Black Sabbath, aan het publiek te laten horen. Daarna zette Foo Fighters een knallende versie van The pretender in.

Dochter

Grohl haalde ook zijn dochter Violet op het podium. Samen zongen ze Show me how. De song had Grohl voor zijn moeder geschreven, vertelde hij het publiek. De zang ging niet helemaal goed, constateerde de frontman toen het lied voorbij was. „Geweldig om met je dochter op het podium te staan en dan vals te zingen.”

Taylor Hawkins

Ook hebben ze stilgestaan bij de overleden drummer Taylor Hawkins. Hij overleed vorig jaar op 50-jarige leeftijd.

Aan het eind van de show zei frontman Dave Grohl dat ze het nummer Everlong meestal spelen als een soort afscheidsgroet aan het publiek. „Maar nu wil ik de song opdragen aan Taylor Hawkins. Laten we met z’n allen dit nummer keihard zingen voor hem.”

Tussen neus en lippen door vertelde Grohl ook nog dat Foo Fighters volgend jaar op tournee gaat. „Jullie kunnen dan terugkomen om ons te zien”, zei hij.

Churnups

Al dagen werd gespeculeerd over het optreden van The Churnups. De speculaties dat het om Foo Fighters zou gaan, namen op vrijdag toe toen Grohl op het festivalterrein werd gespot. Fans waren ervan overtuigd dat het niet om een oude foto ging, omdat de frontman te zien was bij de apparatuur van Arctic Monkeys. Die band speelt later op vrijdag op de Pyramid Stage.