Paul Römer zet vraagtekens bij gebruik vertrouwensgesprek in Boos

Römer reageerde hiermee op het statement van John de Mol dat hij geen nieuw interview wilde doen met Tim Hofman voor de tweede uitzending. Hofman had hier wel om gevraagd. De Boos-presentator heeft naar eigen zeggen bewijs dat De Mol wist van meer gevallen van seksueel wangedrag dan hij in de vorige uitzending toegaf. Maar De Mol en Talpa vonden het bewijs, dat bestond uit een transcriptie van een in het geheim opgenomen gesprek met een vertrouwenspersoon van ITV, niet overtuigen.

„Ik vind er wat van dat Hofman als hij belt, niet aankondigt dat hij de gesprekken opneemt als materiaal voor een uitzending”, aldus Römer. „En ik vind er wat van dat er een in het geheim opgenomen gesprek met een vertrouwenspersoon wordt gebruikt, zoals hij zegt. Wat jij zegt als persoon bij een vertrouwenspersoon moet vertrouwelijk blijven. Daar moet je van uit kunnen gaan.” Römer en Talpa hebben niet gehoord wie de anonieme bron was die het gesprek heeft opgenomen of aangeleverd. „Maar ik neem aan dat die persoon voor Hofman niet anoniem is gebleven. Met zo’n gesprek moet je heel voorzichtig zijn.”

Beschikbaarheid interview

Römer en De Mol hebben de uitzending nog niet gezien. Römer gaat donderdagmiddag wel kijken. De Talpa-baas durft niet onvoorwaardelijk te zeggen dat De Mol voor een tweede interview beschikbaar blijft als Hofman met nieuw bewijs op de proppen komt. „Als hij een respectvolle uitzending maakt, is dat natuurlijk prima. We hebben niets te verbergen: als iemand ons aanspreekt op een misstand, dan reageren wij daarop. Maar dat is, met de informatie die wij nu hebben gezien, niet het geval. Als Hofman echter rare speculatieve dingen gaat doen, dan is het voor de toekomst een ander verhaal.”

De Mol en Talpa besloten woensdag een verklaring naar de media te sturen, omdat tussen de aankondiging van de vorige, eerste uitzending en het moment dat het programma online werd gezet, veel wilde verhalen de ronde deden. „Dat heeft veel schade aangericht bij mensen”, aldus Römer. „De aankondiging van de nieuwe uitzending liet de suggestie open dat John wel een interview zou geven. Wij wilden helder vertellen hoe wij erin staan en waarom we het niet hebben gedaan.”

Over de inhoud van de nieuwe aflevering, die om 16.00 uur online gaat, is nog niets bekend. In januari liet Boos meerdere vrouwen aan het woord over misstanden rondom The Voice of Holland. De vrouwen beschuldigden in die uitzending onder anderen bandleider Jeroen Rietbergen, een regisseur en coach Ali B van seksueel grensoverschrijdend gedrag.