Ex-vriend Britney Spears: ’Ze hebben haar het recht over haar eigen lichaam ontnomen’

De anonieme ex-vriend zegt te willen gaan getuigen in de rechtbank, mocht dat nodig zijn. Dit zei hij naar aanleiding van de woorden die Britney afgelopen woensdag uitsprak tijdens de hoorzitting waarbij ze haar vader hoopt te ontzetten uit het curatorschap dat hij sinds 2008 heeft. Britneys ex was vooral woedend op haar advocaat Samuel D. Ingham III, omdat hij voor de rechtbank verklaarde ’dat Britney nog nooit eerder vroeg om de ontbinding van het curatorschap’.

„Dat is klinkklare onzin, ze vroeg hem vier tot vijf keer per week om dit te beëindigen en dan gaven ze haar altijd een soort ’bullshit’ excuus. Haar advocaat zei dat ze er niet ’formeel’ om had gevraagd, maar hoe moet je zoiets meer formeel aankaarten dan er vijf keer per week om vragen? Er is Britney zoveel onrecht aangedaan en ik hoop met heel mijn hart dat ze haar hele familie aanklaagt. Niet dat dat de jaren goed maakt waarin ze zoveel leed heeft gekend, maar het is toch een soort van genoegdoening. En mocht het zo ver komen, dan zal ik zeker mijn verhaal in de rechtbank doen om haar te steunen en bevrijd te krijgen uit deze martelgreep.”

De ex-vriend, die zo’n twee jaar samen was met Britney, zegt dat haar leven compleet werd overschaduwd door het curatorschap. „Toen ik met haar samen was mocht ze nog haar eigen telefoon hebben en kon ik haar ook nog zelf in mijn auto rondrijden, iets wat haar huidige vriend Sam kennelijk niet mag, afgaande op wat Britney in de rechtbank heeft gezegd. Ook wist ik niet dat ze een spiraaltje bij haar ingebracht hadden, ik dacht dat ze aan de pil was omdat ze zoveel shows in Las Vegas moest doen en het daardoor niet handig zou zijn om zwanger te raken. Nu ik weet wat er zich werkelijk heeft afgespeeld ben ik er al dagen kotsmisselijk van. Ze hebben haar het recht over haar eigen lichaam ontnomen en dat moet flink bestraft worden.”