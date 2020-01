’Ronnie Flex verademing na Lil’ Kleine’

Yes. Angela Groothuizen en Ronnie Flex waren ineens de nieuwe juryleden van The Voice Of Holland. Uit de laatste acht kandidaten mochten coaches Anouk en Ali B hun keuzes maken. Van acht kandidaten mochten ze er maar drie meenemen naar de volgende ronde. Dat is gewoon een veldslag, waarin het al snel duidelijk was dat de talenten van Anouk de betere vocale kwaliteiten bleken te hebben.