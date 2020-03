Mandy Moore schaamde zich voor haar muziek

„Ik heb me echt veel verontschuldigd voor mijn vroege werk, omdat ik me schaamde. Ik was een tiener en had geen controle, ik stond niet volledig achter de keuzes die voor mij werden gemaakt”, vertelt ze aan Us Weekly.

Inmiddels kijkt ze anders naar haar beginjaren. „De enige reden dat ik hier nog steeds ben, twintig jaar later, is vanwege 15-jarige Mandy en de muziek die zij zong. Ik houd van haar. Ze is een deel van mij en dat zal altijd zo blijven. Het is belangrijk om dat te erkennen en die tijd van mijn leven te waarderen.”

Voor haar nieuwe album Silver Landings had Mandy veel meer creatieve vrijheid en controle. „Ik heb niet het idee dat ik tegemoet moest komen aan de verwachtingen van anderen. Als ik weer muziek zou gaan maken, wilde ik dat op mijn eigen voorwaarden doen. Dus dat is wat ik heb gedaan.”