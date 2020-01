’Voor het eerst mannelijke presentatoren bij Hart van Nederland’

Steendam (40) werkt momenteel nog voor Telegraaf Video. Klok (27) presenteert bij RTV Drenthe. Het is niet de eerste transfer bij Hart van Nederland de laatste tijd. De komst van NOS Jeugdjournaal-presentator Siham Raijoul (33) werd in november aangekondigd.

Voor het eerst in de geschiedenis van het programma, dat dit jaar het 25-jarig bestaan viert, zijn met hun komst ook mannen in het presentatieteam vertegenwoordigd. In het verleden, in 2013, heeft het programma het wel een tijdje geprobeerd met presentator Hidde van Warmerdam, hij werd echter nooit een vaste onderdeel van het team.

Oud-presentatoren Gallyon van Vessem (51) en Selma van Dijk (50) kregen in oktober te horen dat er voor hen geen plaats meer was bij het het nieuws- en human-interestprogramma. Zij reageerden ontstemd nadat Talpa-baas John de Mol even na de bekendmaking van de ontslagen in het programma De Wereld Draait Door suggereerde dat de vrouwen over hun houdbaarheidsdatum waren. Zij kregen daarop de nodige bijval van mensen die daar leeftijdsdiscriminatie in zagen.