Programma Ruud vs. Olcay begin 2021 te horen

In vier afleveringen zouden ze de luisteraars trakteren op grappige spelletjes, actualiteiten, muziek en veel ‘relationeel geweld’ tussen Ruud en Olcay. Daarbij zou geld worden ingezameld voor het goede doel. In de eerste aflevering zouden Nick en Simon te gast zijn.

Maar omdat zowel Ruud als Olcay een coronabesmetting opliep, moest de reeks worden gecanceld. Ruud de Wild keerde dinsdag na een week afwezigheid weer terug op de radiozender. Hij gaf onder meer uitleg over het abrupte vertrek van zijn twee sidekicks. Volgens De Wild zijn zij in goed overleg uit elkaar gegaan nadat eerder dan gepland naar buiten kwam dat Ruud in het nieuwe jaar een ander soort programma wil gaan maken.