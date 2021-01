ZIEN: Koningshuis deelt nieuwe foto’s van jarige Deense tweeling (10)

Vincent en Josephine zijn de jongste kinderen van kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary. Op de foto’s is Josephine gekleed in een geel net pakje met een bijpassende gele strik in haar haren. Vincent is gekleed in een witte blouse met omgeslagen mouwen.

„De tweeling werd vandaag 10 jaar geleden geboren in het Rigshospitalet in Kopenhagen, 26 minuten na elkaar. Prins Vincent om 10.30 uur en prinses Josephine om 10.56 uur”, luidt het onderschrift.

Voor het Deense hof was het ook reden om de tweeling te trakteren op een koninklijk monogram. Het monogram van Josephine bestaat uit de hoofdletter J, „die sterk cursief staat en met een poëtische en levendige uitdrukking”, met daarboven een kroon. Voor het monogram van Vincent is gekozen voor een V met „een solide klassiek linkerdeel, gecombineerd met een speelse, toekomstgerichte dubbele lijn naar rechts.” Ook hier is de initiaal voorzien van een kroon erboven. De monogrammen zijn ontworpen door een drietal grafisch ontwerpers.