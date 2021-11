Bekende Braziliaanse zangeres omgekomen bij vliegtuigcrash: kijkers zien live hoe lichaam gevonden wordt

Hoe het ongeval exact kon gebeuren is nog onduidelijk. Marília Mendonça was vrijdagmiddag vanuit Goiâna - waar ze woont - vertrokken naar Caratinga voor een concert. Maar zowat twee kilometer voor het toestel zou landen, ging het mis. In een bergachtig gebied stortte het toestel neer in een waterval.

Al snel raakte in Braziliaanse media bekend dat er een ernstig vliegtuigongeval was gebeurd. Live was op tv te volgen hoe reddingswerkers het wrak te voet probeerden te bereiken. Eerst was te zien hoe een reddingswerker een levenloos lichaam uit het toestel haalde en daarna - wankelend - met een kist de berg afwandelde. Later werd een tweede lichaam gevonden: kijkers zagen flarden van kledij die Mendonça gedragen zou hebben tijdens haar laatste bericht op Instagram. Kort erna volgde bevestiging dat het inderdaad om de zangeres ging, meldt Nieuwsblad.

De wrakken van het toestel waarin vijf doden werden gevonden. Ⓒ ANP / AFP

Marília Mendonça - mama van een zoontje van twee jaar - werd een icoon van de Braziliaanse sertanejo-muziek. Ze was de afgelopen jaren de best beluisterde artieste van Brazilië op Spotify en kreeg in 2019 nog een Latin Grammy.

Het hele land is in rouw: fans en politici reageerden massaal op het overlijden van de nog jonge vrouw. Ook voetballer Neymar van PSG plaatste een berichtje op Twitter. „Ik kan het niet geloven, ik weiger.”