Marc Anthony schikt met oud-huishoudster

Graziosi daagde Anthony vorig jaar voor de rechter. Ze zou zijn gedwongen om zeven dagen per week, tachtig uur per dag te werken. De huishoudster ontving 2000 dollar per twee weken, overuren zouden niet zijn uitbetaald.

Anthony heeft de aantijgingen afgedaan als onzin. Wat de schikking inhoudt, is onbekend. De door Graziosi aangespannen rechtszaak is van de baan.