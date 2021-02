Robin Thicke: ’Ik maak nooit meer een video als Blurred Lines’

Thicke en Pharrell genoten enorm veel succes met de single, maar Blurred Lines zorgde ook voor veel controverse. Zowel de tekst, als de videoclip waarin Emily Ratajkowski topless danste, werden door velen als vernederend naar vrouwen gezien. „Er ontstond een conversatie die gevoerd móest worden. Het maakt dan niet meer uit wat je intenties zijn, mensen werden er negatief door beïnvloed.”

De zanger stelt dat de samenleving en cultuur inmiddels compleet zijn veranderd. „Ik zal nooit meer zo’n video maken.” Ook geeft hij toe dat hij destijds niet meer goed zag wat wel en niet gepast was. „Ik was de kijk op mijn leven en muziek kwijt, op wat gepast is en wat niet en op waarom ik de dingen deed die ik heb gedaan. Ik moest mijn doel in het leven en de muziek terugvinden.”

Dat is hem inmiddels gelukt. Met zijn nieuw album On Earth, and in Heaven hoopt hij weer wat positiviteit de wereld in te slingeren. „Ik wilde iets naar buiten brengen dat troostend en liefdevol was, iets dat mensen zou helpen in moeilijke tijden en hen het licht aan het einde van de tunnel laat zien.”