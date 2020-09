Deze pikante foto van Kylie Jenner moet haar volgers aansporen om te stemmen

Kylie Jenner Ⓒ Getty Images

Met maar liefst 196 miljoen volgers op Instagram heeft Kylie Jenner een enorm bereik op sociale media. De realityster gebruikt haar platform om haar volgers erop te duiden om zich te laten registreren als stemgerechtigde, iets wat noodzakelijk is om in de Verenigde Staten te mogen stemmen. En dat deed Kylie op geheel eigen wijze: ze postte een aantal sexy foto’s van zichzelf in bikini.