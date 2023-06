Premium Het beste van De Telegraaf

Twee maanden eerder van start dan verwacht Tim Klijn over ’nieuwe’ ochtendshow bij Radio 538: ’We zijn schatplichtig aan Edwin Evers’

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Het team van de ’De 538 ochtend’ trapt maandagochtend om 6 uur af, met v.l.n.r. Niels van Baarlen, Tim Klijn, Florentien van der Meulen en Rick Romijn. Ⓒ Radio 538

Wanneer de vaste, vroege Veronica-luisteraars maandagochtend hun radio op 538 afstellen, dan horen zij gewoon het vertrouwde geluid van hun favoriete programma Ook goeiemorgen. Alleen heet het voortaan De 538 ochtend. Tim Klijn, Niels van Baarlen, Rick Romijn en nieuwslezeres Florentien van der Meulen zijn ondanks hun overstap naar Radio 538 namelijk niet van plan om drastische veranderingen aan te brengen. „Ik geloof echt in wat wij elke ochtend maken. Het sfeertje, de spelletjes, de items, daar hebben we zelf een goed gevoel over, dus daar gaan we niet aan tornen”, belooft Klijn.