SNS Bank en Gamma willen in gesprek met Veronica

Beide bedrijven beklemtonen geen sponsor van het programma te zijn. Maar hun commercials belanden door de doelgroepprofilering wel vaak in de blokken rond VI. „Wij nemen afstand van alle racistische uitlatingen die worden gedaan in welk programma dan ook”, laat SNS weten. „Wij nemen via ons media-inkoopbureau contact op met de zender om de dialoog aan te gaan.”

Dit is ook de boodschap van Gamma. „We zijn doorlopend in gesprek met mediabedrijven waar we adverteren”, aldus een woordvoerder. „Maar het moet duidelijk zijn dat wij racisme in alle vormen afwijzen. We zien op socials hoe mensen reageren op de opmerkingen die in het programma gemaakt zijn. Daar gaan we over in gesprek.”

Stoppen met advertenties

Een woordvoerder van Gillette in een reactie: „Gillette en Gillette Venus zijn geen sponsor van Veronica Inside. Echter, als onderdeel van onze algemene mediaplanning was onze reclame mogelijk aanwezig in het reclameblok. We distantiëren ons van de uitspraken die in het programma zijn gedaan en steunen geen enkele boodschap die mensen kan kwetsen op basis van hun huidskleur, geslacht, hun mening of seksuele geaardheid. Daarom zullen wij per direct stoppen met adverteren rondom dit programma.”

Zespri zegt de ’verontwaardiging en woede’ die vooral op sociale media ontstond te begrijpen. „Wij distantiëren ons er nadrukkelijk van en willen niet meer adverteren rond dit programma. Deze uitspraken zijn verkeerd en in strijd met onze waarden. Zespri is als merk gericht op mensen, verbinding en inclusiviteit en we streven naar een betere wereld”, zo laat het kiwimerk in een statement weten.

Andere vaste adverteerders als Albert Heijn en de Kamer van Koophandel waren donderdagmiddag niet voor commentaar bereikbaar.

Veronica liet dinsdag weten Derksen niet aan te spreken op zijn uitlatingen. Zij geven de tafelheren vrijheid om hun eigen uitspraken te doen. „Uitspraken binnen VI komen voor rekening van de mensen aan tafel”, reageerde de zender.