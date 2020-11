’Rogier Smit zoekt warmte bij andere man’

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Dat lijkt ook Rogier te denken. Op Instagram plaatst hij zondagavond een foto waarop hij -zonder pruik- samen met een andere man, Miguel Salas, te zien is voor een behaaglijke haardvuur. Zittend op de grond en omringd door tal van kaarsen proosten de twee mannen, terwijl ze het zichtbaar naar hun zin hebben. Woorden maakt Rogier er niet aan vuil. Hij plaatste enkel een aantal puntjes als bijschrift.

Naast de vele reacties van volgers over zijn kale hoofd, speculeren fans er op los over wat deze foto betekent. „Mmmmm... Gezellie romantisch...”, schrijft iemand. „Je nieuwe liefde?”, vraagt een ander zich af. Toch gelooft niet iedereen dat Rogier weer een nieuwe liefde zou hebben: „Volgens mij heeft Rogier de afgelopen weken goed duidelijk gemaakt dat er maar 1 man is in zijn leven...”, schrijft een volger dan ook.

En Rogier zelf? Die zwijgt in alle toonaarden. Eerder deze week maakte Rogier nog duidelijk, zoals een volger ook al opmerkte, dat hij een poging doet zich weer met Frank te verzoenen. Hij deelde toen een foto van ’zijn grote liefde’, met daarbij de tekst ’Love rules’, geïllustreerd met een groot hart.

Weekblad Privé wist woensdagochtend bovendien te onthullen dat het koppel de zus van Rogier als bemiddelaar heeft ingeschakeld. Zij willen er ondanks al hun verwijten over en weer toch samen uit komen, al was het maar omdat ze eind vorig jaar een driejarig contract tekenden bij RTL voor vier ton per jaar voor hun programma Frank & Rogier checken in.