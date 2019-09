Mattie Valk al aan het nagelbijten voor organisatie bruiloft

Dat zoveel luisteraars hun bruiloft aan hem en Marieke wilden overlaten, had de dj niet verwacht. „Ik was daar echt door verrast. Ik heb in het begin nog gezegd: wat als helemaal niemand zich aanmeldt? Natuurlijk wist ik wel dat dat niet zo zou zijn, maar zo’n groot aantal had ik echt niet verwacht. Wat een eer.”

Het idee om een bruiloft in een week te organiseren kwam doordat de twee elkaar vaak met succes hebben verrast. „We hebben wel wat ervaring opgedaan met dingen regelen. Toen ik jarig was heb ik van Marieke mijn eigen foodtruck gekregen: de Mattie Patattie, voor Dierendag heb ik haar een kat gegeven en voor onze nieuwslezeres Anne-Marie hebben we haar auto in panterprint gewrapt. Ze rijdt nog steeds in die auto, ze is daar helemaal dol op. Dus wilden we ook graag iets regelen voor onze luisteraars en toen kwam dit idee naar boven.”

Hun dag

Mattie en Marieke luisteren als weddingplanners goed naar de wensen van hun gasten en organiseren alles: van de ceremonie tot het feest en van de bruidstaart tot de trouwjurk. „Dat wordt heel intensief contact met Gert-Jan en Marlon zodat we precies weten wat hun wensen zijn. Natuurlijk hebben we ook wat verrassingen voor ze in petto, maar het wordt wel helemaal hun dag.”

Welke verrassingen verklapt de dj uiteraard nog niet. „Maar de muziek is wel heel belangrijk. We zijn wel een radiostation natuurlijk!” Mattie heeft alvast collega Domien Verschuuren gestrikt voor het muzikale programma, dus daarvoor is hij niet gestrest. De meeste zenuwen heeft de dj voor de ceremonie. „Ze gaan wel live op de radio hun jawoord geven. Wat als de gasten de nog te bepalen trouwlocatie niet kunnen vinden en daardoor niet op tijd zijn bijvoorbeeld?”

Of Mattie, die sinds kort samen is met Jamy, zelf ooit zijn eigen grote dag gaat organiseren weet hij niet. „Als ik nu zeg dat ik dat niet wil dan ben ik straks over tien jaar getrouwd en vice versa. Alles ligt open.”