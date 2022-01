Henny Orri (96) overleden: ’Een talent van hoge graad’

Henriëtte Josephine Orri (16 juni 1925, Amsterdam) was zo’n zestig jaar lang te zien in tal van toneel- televisie- en filmproducties. Voor die lange, indrukwekkende carrière werd zij in 2015 nog beloond met de Blijvend Applaus Prijs.

Orri studeerde in 1947 af aan de Amsterdamse Toneelschool, waarna talloze dragende rollen volgden in stukken als ’Een bruid in de morgen’, ’De Meiden’ en ’Moeder Courage’, bij gezelschappen als Toneelgroep Centrum en Het Rotterdams Toneel. In 1977 ontving zij een Colombina voor haar bijrol in ’Deuren’ van Bernlef, maar het ware hoogtepunt mag toch wel haar rol in ’Wings’ van Arthur Kopit genoemd worden. De actrice speelde hierin een vrouw met afasie. Dat deed zij met zoveel overtuigingskracht dat het haar de prestigieuze toneelprijs de Theo d’Or opleverde.

Twee onder een klap

Ook op televisie was Orri regelmatig te zien. Zo speelde zij begin jaren zeventig samen met onder meer Jeroen Krabbé en Frits Lambrechts in de VARA-serie Twee onder een klap. In 1975 was ze ook te zien in Dokter Pulder zaait papavers, een film van Bert Haanstra.

In 2000 speelde Henny Orri de indrukwekkende solo ’Rose’. Ⓒ Foto Leo van Velzen

Met het stuk ’In de hemel mag alles’, geschreven door haar tweede echtgenoot en regisseur Theo Kling (met haar eerste man Ton Lensink kreeg zij dochter Diane Lensink), nam Orri in 1994 officieel afscheid van het toneel, om twee jaar later alweer op de planken terug te keren in Hersenschimmen van het Kaaitheater.

Rose

Weer vier jaar later speelde zij de indrukwekkende solo ’Rose’, over een Joodse vrouw die terugkijkt op de oorlog en haar leven. ’Een mevrouw, zittend op een bankje, ze verzet geen voet, een monoloog. Soberder kan het niet, en je hebt dan ook een sterk verhaal en een sterke actrice nodig om het publiek een volle avond bij de les te houden. Maar ’Rose’ is zo’n verhaal en Henny Orri zo’n actrice’, schreef Telegraaf-recensent Peter Liefhebber destijds over haar ’talent van hoge graad’ waarmee zij ’adembenemende momenten’ wist te bewerkstelligen. Ze ontving er een nominatie voor de Theo d’Or voor.

Henny Orri (l.) hier samen met haar dochter Diane Lensink tijdens de repetities van ’Berm’. Ⓒ Foto Michel Schnater

„Als ik één ding geleerd heb, dan is het wel dat ik nooit meer 'nooit' moet zeggen”, vertelde de actrice in 2009 over dat ’afscheid’, toen ze samen met haar dochter Diane Lensink aan het repeteren was voor ’Berm’, een stuk van Rik van den Bos, over de moeizame relatie tussen een moeder en een dochter. „Toen ik stopte, was ik kwaad en boos. Er was van alles gebeurd en ik had er helemaal geen zin meer in. Jij hebt toen een feestje voor me georganiseerd in de Smoeshaan (hét acteurscafé in Amsterdam), weet je nog Diane? Met allemaal vrienden en collega's. Diezelfde avond had ik al spijt van mijn besluit. Ik neem nooit meer officieel afscheid, want dat is zo definitief.”

Toch betekende ’Berm’ daadwerkelijk het officiële einde van haar toneelcarrière. Drie jaar later moest Henny Orri afscheid nemen van haar dochter Diane, die aan de gevolgen van kanker overleed. En nu is dan ook het definitieve afscheid van Henny Orri zelf aangebroken.