Kritiek op show John de Mol, maar ook positiever geluid bij tv-kenners Fons van Westerloo: ’De Dansmarathon is mislukt’

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

In de danswedstrijd proberen honderd koppels vijftig uur lang de voetjes van de vloer te houden en 100.000 euro te winnen. Ⓒ Talpa

Amsterdam - „De Dansmarathon is mislukt”, is oud-zenderbaas Fons van Westerloo zaterdagmiddag hard in zijn oordeel over het prestigeprogramma van John de Mol op SBS6. Programmamaker Bert van der Veer ziet ondanks tegenvallende kijkcijfers ook positieve punten. De show kwam zaterdagavond laat tot een einde, de grote finale trok voor het eerst sinds donderdagavond wel meer dan een miljoen kijkers.