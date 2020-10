Sylvie Meis adoreert Estavana Polman: ’Ik vind haar beyond’

In gesprek met mannenblad FHM vertelt Sylvie dat de handbalinternational haar favoriete sportvrouw ter wereld is. „Ik vind Estavana echt hét voorbeeld van toewijding. Als je haar levensverhaal kent... wauw, wat een vrouw. Ze heeft ooit een gebroken rug opgelopen bij een ongeluk, maar is daarvan ijzersterk teruggekomen. Ik vind haar beyond. Estavana is een superwoman en een fucking machine. I love it.”

Eerder dit jaar vierde La Meis samen met Estavana de verjaardag van Damián, de zoon van Rafael en Sylvie. „Ik heb supergoed contact met Estavana. Dat is ontzettend fijn. Niet alleen voor ons drieën, maar vooral voor Damián.”

De presentatrice zegt in het interview dat ze destijds als geliefde van Rafael ’een sportsprookje van dichtbij heeft meegemaakt’. „Een jongetje uit Heemskerk die op vroege leeftijd debuteerde bij Ajax en het tot Real Madrid heeft geschopt en meer dan honderd interlands voor het Nederlands elftal heeft gespeeld. Waanzinnig.”