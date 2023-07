Hans Klok denkt niet dat huwelijk nog groots gevierd gaat worden

„Ik ben er niet echt mee bezig”, zegt Klok over zijn trouwplannen, die hij eerder al uitstelde door drukte. In februari 2022 vroeg Klok zijn partner ten huwelijk. Klok zegt nog wel te willen trouwen. „Want ik ben twintig jaar ouder, dus het moet goed geregeld worden. Dus ik had al een keer een afspraak met mijn notaris en die zei: Je moet gewoon trouwen, dan is alles geregeld. Maar dat moet dus nog gebeuren.”

Volgens Klok is zijn partner Dann, met wie hij ruim zeven jaar samen is, „een heel privé iemand.” „En ik ben eigenlijk wel iemand, dat ik denk: Dan moet ik die uitnodigen, en ook die. Voor je het weet heb je vijfhonderd mensen. Omdat je altijd hebt ondernomen, als artiest ben je ook ondernemer, ken je ook zoveel mensen.”

Maar een groot feest ziet Klok dus niet meer zitten. „Nee, ik heb toen een groot feest gegeven toen we naar Amerika gingen, maar omdat dat zo raar is afgelopen dat avontuur, ben ik een beetje uitgefeest. Ik feest nog wel graag, maar om het weer helemaal zelf zo te organiseren...”