Jordaanse prinses Iman getrouwd met steenrijke zakenman

Ⓒ Livebeeld

De Jordaanse prinses Iman, de oudste dochter van koning Abdullah en koningin Rania, is zondag getrouwd. De ceremonie vanuit het koninklijk paleis in Amman was live te volgen op sociale media en de Jordaanse tv. De 26-jarige Iman trouwde met de 28-jarige zakenman Jameel Alexander Thermiotis.