Bloedbonje bij de Beckhams: ’Hoe kan dat loeder mij dit aandoen?!’

Leven Ozzy Osbourne ’fucking saai’ zonder drank en drugs: ’Maar ik leef nog’

Ozzy Osbourne vindt dat zijn leven een stuk minder spannend is geworden sinds hij is gestopt met drank en drugs. Dat zegt de 73-jarige zanger in gesprek met The Independent. „Ik gebruik geen drank en drugs meer. Ik ben fucking saai geworden.”