RTL heeft nog geen vervanger voor Jan Smit bij The Voice

De zanger maakte zondag bekend dat hij na een jaar zijn rode stoel in het programma afstaat. Vanwege zijn naderende jubileumjaar wil Jan (35) zijn tijd anders gaan indelen. „Meer tijd voor mijn eigen muziek en vooral voor mezelf”, schreef de Volendammer op Instagram.

RTL-baas Peter van der Vorst vindt het ’heel jammer’ dat Jan stopt. „Met zijn muzikale achtergrond was hij een zeer waardevolle toevoeging aan het team van coaches dat er al zat”, laat hij weten. Ook sluit hij een terugkeer van de zanger in het programma niet uit. „Wat ons betreft blijft Jan in de toekomst meer dan welkom om weer plaats te nemen in een van de rode draaistoelen.”