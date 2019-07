Johnny Depp: ’Ex drukte sigaret op me uit’

Tijdens de ruzie zou Depp voor het eerst in een jaar alcohol hebben genuttigd, wat ervoor zorgde dat Heard twee flessen naar hem gooide, waarbij zijn vingerkootje werd afgesneden. Volgens andere bronnen was het echter de acteur zelf die flessen kapotsloeg. Ook zou hij zijn gewonde vinger in blauwe verf hebben gedoopt en daarmee op de muren hebben geschreven.

De nieuwe beschuldiging komt naar voren in de rechtszaak die de acteur heeft aangespannen tegen News Group Newspapers Limited en columnist Dan Wootton, die in 2018 een artikel publiceerden waarin ze Depp een ’gewelddadige echtgenoot’ noemden.