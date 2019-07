Bill Cosby boos om schikking ’epische proporties’ met Janice Dickinson

De 64-jarige Dickinson, die de voor seksueel misbruik veroordeelde komiek en zijn raadsheer aanklaagde wegens laster, heeft een bedrag ’van epische proporties’ gekregen. Dat zeiden het model en haar advocate donderdag in een persconferentie.

Dickinson is een van de vrouwen die Cosby beschuldigt van verkrachting. Hij zou haar in 1982 hebben gedrogeerd en hebben verkracht op zijn hotelkamer en ze legde hierover ook een verklaring af in de rechtbank. Cosby’s advocaat stelde vervolgens dat er nooit iets is gebeurd omdat Dickinson in haar autobiografie over de avond in kwestie schrijft, maar zegt niet mee te zijn gegaan naar zijn kamer. De verdediging noemde haar verklaring daarop „verzonnen en schokkende smaad.” Hierop stapte Dickinson naar de rechter. Zij zegt dat het feit dat ze een leugenaar werd genoemd schadend was voor haar reputatie.

’Naam zuiveren’

Hoewel het oud-model nu een fiks bedrag heeft ontvangen, zegt ze ook dat het niets verandert aan wat de acteur haar volgens haar heeft aangedaan. „Niets kan de ervaring en de herinneringen aan misbruik wegnemen”, reageerde Dickinson. Ook riep ze andere slachtoffers op hun verhaal te vertellen en voor zichzelf op te blijven komen.

Cosby, die in de gevangenis zit na zijn veroordeling vorig jaar september, liet via zijn woordvoerder weten dat hij dacht de zaak wel te kunnen winnen. De komiek is dan ook boos dat de verzekeraar er buiten zijn macht om voor heeft gekozen te schikken met Dickinson in plaats van hem de kans te hebben gegeven zijn naam te zuiveren in de rechtbank.