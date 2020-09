Sylvie licht tipje van de sluier op

Hoewel eerder al bekend was dat haar zoon Damián (14) haar zal weggeven, er zeventig gasten aanwezig zullen zijn en de plechtigheid plaats zal vinden in de tuin van het vijfsterrenhotel Villa Cora, licht Sylvie nu letterlijk een tipje van de sluier op tegenover Bunte.

Zo zal ze op de grote dag niet naast haar toekomstige echtgenoot wakker worden. „Niclas slaapt de nacht voor onze bruiloft niet in mijn kamer”, vertelt Sylvie. Wie haar wel zien voordat zij zich naar het altaar laat begeleiden? „Op de ochtend van de bruiloft zullen mijn beste vriendinnen aanwezig zijn om me te helpen met aankleden”, waaraan ze toevoegt dat dat onder het genot van een glaasje champagne zal plaatsvinden.

La Meis trekt voor een fotoshoot van het Duitse blad diverse bruidsjurken aan, maar dé jurk heeft ze tot op heden nog niet in het echt gezien. „Ik ken alleen de ontwerpen. Ik heb de jurk zelf nooit gedragen. Ik heb mijn sluier ook nog niet gezien. Het zal een verrassing zijn.” Toch lijkt ze er van verzekerd dat de trouwjurk van de Israëlische modeontwerper Galia Lahav - wiens jurken onder anderen door supersterren als Lady Gaga, Jennifer Lopez en Beyoncé gedragen zijn - aan haar wensen zal voldoen. „De stijl van de jurk is een mix van koninklijk en Sylvie, elegant en met de nadruk op het silhouet”, legt ze uit.

In Niclas heeft ze naar eigen zeggen de ware liefde gevonden. „Niclas is mijn grote liefde. Ik voel diep in mijn hart dat hij de juiste is voor mij. Ik kan haast niet wachten om mijn trouwring te dragen en eindelijk te kunnen zeggen: 'Niclas is mijn man’", aldus Sylvie.