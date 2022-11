Biograaf: ’Koning Charles reist met teddybeer en toiletbril’

De teddybeer op de foto is niet de teddybeer die koning Charles dikwijls meeneemt op reis. Ⓒ ANP/HH

Koning Charles reist nog steeds met zijn teddybeer, schrijft Christopher Andersen volgens Fox News in zijn boek The King: The Life of Charles III. Dat boek komt op 8 november uit.