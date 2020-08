Linda Hakeboom heeft geen uitzaaiingen

„Ik ben al de hele week aan het nadenken over hoe bizar het is dat je in een week tijd gaat van ’niks aan de hand’ naar zo ongeveer feest vieren dat je maar één tumor hebt”, vervolgt ze. „Echt heel bizar allemaal, maar voor nu is dat wel echt goed nieuws. Het betekent alsnog wel chemotherapie, operatie, dus dat is nog heel spannend. Maar voor nu is dat even feest.”

Ondanks alles gaat Linda donderdag toch beginnen met het opnemen van een nieuw programma. Daarvoor moest ze wel eerst een coronatest doen, maar daar kan ze nog best om lachen. „Het zou wel leuk zijn als ik daar wel een goede uitslag van krijg.”