Wolter Kroes met succes aan pols geopereerd: ’Stukje mikado 3.0’

Wolter Kroes is woensdag met succes geopereerd aan zijn pols. De zanger laat donderdag in een verklaring weten dat alles „gelukkig goed is gegaan”, zo schrijft hij op Instagram bij een foto vanuit het ziekenhuis.