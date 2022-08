Premium Het beste van De Telegraaf

’Shakira gepikeerd dat Piqué in het openbaar zoent met nieuwe vlam’

Door Lysanne Veerkamp

Nog geen drie maanden geleden zijn Shakira en Gerard Piqué uit elkaar gegaan. Toch heeft de internationale voetballer alweer een nieuwe vlam, zo is te zien op paparazzikiekjes en een video die Spaanse media hebben gedeeld. De zangeres is nu naar verluidt woest op haar ex, omdat ze de afspraak hadden gemaakt om nieuwe relaties minstens een jaar buiten de schijnwerpers te houden. Alsof dát nog niet genoeg is, hangt haar ook nog een celstraf van acht jaar boven het hoofd wegens vermeende belastingontduiking.