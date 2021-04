Nabestaanden hekelen tv-serie Hazes: ’André wordt door Rachel uitgebeend’

September 1995: Rachel en André Hazes met dochter Roxeanne en zoontje André junior. Ⓒ TLG ARCHIEF

Amsterdam - Met meer dan een miljoen kijkers voor de eerste twee afleveringen en overwegend lovende reacties is de serie Kleine jongen: het echte leven van André Hazes een regelrechte hit op NPO 3. Onder de nabestaanden van de volkszanger heerst echter onvrede over de serie, omdat die ongewild ook hun levens in de schijnwerpers zet.