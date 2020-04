Chuckie & Friends brengen dancefeest naar huiskamer

„Koningsdag is niet zoals we dat kennen van voorgaande jaren en zeker niet wat met zijn allen voor ogen hadden. Geen feesten, geen festivals. Begrijpelijk, want met zijn allen moeten we corona onder controle krijgen. Met deze livestream proberen we een beetje het festivalgevoel in de huiskamer te brengen. Meefeesten kan via Zoom en comments kun je achterlaten in de chatbox”, aldus Chuckie. De livestream is ook te volgen via de social media van Chuckie zelf.

De Quarantine Kingsday Livestream duurt tot middernacht. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, worden de dj-booth en overige apparatuur tussen sets door gereinigd. Op die momenten wordt het publiek uitgedaagd voor wedstrijden, en kunnen mensen ook prijzen winnen. Chuckie sluit de livestream af.