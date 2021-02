Gregory van der Wiel en Rose Bertram ouders geworden van een dochter

„We hebben het weer geflikt!”, schrijft ze bij twee foto’s op het platform. De ene foto is van 18 februari 2021, de andere van 24 februari 2018. Op deze dagen zijn hun dochters geboren. „De twee meest magische dagen van ons leven”, aldus Rose.

Rose maakte in oktober op Instagram bekend in blijde verwachting te zijn. „Ik kon het niet langer voor me houden. Zó blij dat Naleya een grote zus wordt”, schreef ze. „Er is niets mooier en specialer dan nieuw leven creëren.”

Gregory en Rose zijn sinds begin 2014 samen.