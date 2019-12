Emma Thompson: ’straks eten we onze huisdieren op’

Engelse media spreken van een ’bizarre statement’. De 60-jarige doemdenker deed haar uitspraak tijdens een actie van Extinction Rebellion in Londen.

Thompson voorspelt al over 10 jaar ’misoogsten, vergiftiging van ons drinkwater en geruïneerde levens’. En als het zover is, zullen we onze eigen honden en katten gaan eten, aldus de zwartgallige actrice.

Emma Thompson laat zich vaker horen bij milieuacties. Maar in de ogen van critici maakte ze zich belachelijk door recent van Los Angeles naar Londen te vliegen voor een demonstratie van Extinction. Ze zei toen in een reactie dat ze ’minder’ vliegt dan voorheen. „Alleen soms moet ik wel voor m’n werk”.