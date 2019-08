Ruby Wax valt van paard en loopt ’ernstig letsel’ op

Het incident vond plaats tijdens haar vakantie, zo is te lezen in het persbericht dat Wax zaterdag deelde met haar volgers. „Na een serieus ongeluk heeft Ruby ernstig letsel aan haar rug opgelopen, waardoor ze niet kan optreden in Edinburgh. Ze heeft op doktersadvies rust genomen om te herstellen, maar ze zal zo snel mogelijk weer op de planken terugkeren.”

In een ander bericht zegt de 66-jarige grappenmaker sorry tegen iedereen die een kaartje heeft gekocht en laat ze weten ongelooflijk teleurgesteld te zijn. „Mijn verwondingen zijn behoorlijk serieus en ik heb echt de tijd nodig om te herstellen. Bedankt voor alle lieve berichtjes!”