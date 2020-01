Hans en Grietje als duistere griezelfilm✭✭✭

Na een wereldwijd afgekraakte actiefilm uit 2013, wordt er met Gretel & Hansel een nieuwe poging gedaan om het alom bekende Grimm-sprookje in een nieuw jasje te steken. Nadat Gretel door haar moeder met een bijl het huis uit is gejaagd, zoekt de tiener met haar broertje naar een nieuw onderkomen. De etensgeuren uit het boshuisje van een blinde vrouw zijn niet te weerstaan. Maar zoals we allemaal weten, betekent dat omaatje fout nieuws.

Gretel krijgt al snel nachtmerries over kinderen die vermoedelijk zijn omgetoverd tot maaltijden, terwijl Hansel wordt verleid met een schuur vol scherp gereedschap. Regisseur Osgood Perkins wijkt vermakelijk af van het gebaande pad, geholpen door fraai decorontwerp en een stijlvolle cameravoering die veel met gekleurd licht speelt.

Het horrorsprookje krijgt iets artistieks door die aanpak, hoewel we de waarde daarvan ook weer niet moeten overschatten. De nieuwe toevoegingen aan het verhaal, inclusief een stukje achtergrondkennis over de vervloekte heks, zijn voor een griezelfilm weinig opzienbarend. Bovendien lijkt Perkins zich te hebben verkeken op het achtjarige acteurtje dat Hansel een gezicht moet geven. Ondanks de creatieve stilering, heeft Gretel & Hansel soms helaas ook de uitstraling van een B-film.

✭✭✭